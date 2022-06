Gelungen oder zu wenig? Opposition kritisiert Anti-Teuerungspaket

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag im Nationalrat.

Wien – Durchwachsen fielen die Reaktionen auf das neue Anti-Teuerungs-Paket aus. Volles Lob kam am Dienstag nur aus den Reihen der ÖVP und Grünen. Gewerkschaften, Arbeiterkammer und Volkshilfe anerkannten zwar, dass die Regierung jetzt endlich handle, sahen aber Schönheitsfehler und Versäumnisse – weil weder Steuern auf Lebensmittel gesenkt noch Energie-Preisdeckel eingezogen werden. Kritik kam aus der SPÖ. Die FPÖ forderte den Rücktritt der Regierung, NEOS waren halb-zufrieden.

In Summe sei das Paket finanzierbar, schätzt Felbermayr, wobei das Wifo noch keine genauen Daten habe, diese dann aber so bald wie möglich genau nachrechnen werde. Österreich werde wohl das Maastricht-Kriterium von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung als Neuverschuldung nicht sprengen und da die hohe Inflation auch das BIP nominell deutlich erhöhe, würden auch die Schulden "nicht davonlaufen".

Leise Kritik gibt es von Felbermayr am 500-Euro-Klimabonus für alle. Das sei "nicht so sozial treffsicher, wie wir das eigentlich gerne hätten" und mache das Paket teurer. Alle dadurch verursachten zusätzlichen Ausgaben müssten ja am Ende von allen getragen werden, erinnerte er.