Skandal um Sex-Nachrichten überschattet Neuwahlen in Split

"Durch die eigene Naivität bin ich Opfer eines abscheulichen Internetbetrugs geworden, der durch die politische Situation in Split motiviert ist", betonte das Mitglied der Vorstands der Kleinpartei Centar, Luka Baričić, der im Mittelpunkt der Affäre steht. Der bisherige Stadtrat, der erneut kandidiert, kündigte am Montag seinen Rückzug aus der Politik an. Im Hintergrund des Skandals mit Fake-Profilen wittert er einen Versuch, den bisherigen stellvertretenden Bürgermeister Bojan Ivošević, der in die Affäre verwickelt ist, politisch zu kompromittieren. Er zeigte den Fall der Polizei an.