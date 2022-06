Tiroler Landesregierung beschloss "Ökopaket" bei Wohnbauförderung

Innsbruck – Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung hat in ihrer Regierungssitzung am Dienstag ein sogenanntes "Ökopaket" im Bereich Wohnbauförderung beschlossen. So werden etwa die Förderungen für jene erhöht, die energiesparende Maßnahmen bei Neubauten und Wohnhaussanierungen setzen. Zudem wird eine Photovoltaik-Anlage bei Neubauten künftig eine obligatorische Voraussetzung sein, um die Wohnbauförderung beziehen zu können, hieß es in einer Aussendung.