Sag niemals nie beim FC Wacker: Wendet sich das Blatt noch zum Besseren?

a feature with a flag, Planet Pure Frauen Bundesliga 14. Runde, FC Wacker Innsbruck (Gruen/Schwarz) gegen USV Neulengbach (Weiss), Sport Tirol Fussball Frauen Bundesliga / Foto: Daniel Schönherr Datum 20220424

Innsbruck - Nein, noch soll beim FC Wacker nicht aller Tage Abend sein. Noch hoffen Verantwortliche wie Präsident Kevin Radi darauf, dass „Thommi“ (Investor Kienle) doch noch zahlt. Und weniger Optimistische gehen zumindest davon aus, dass dem Konkurs des Profibetriebs nicht auch noch der des Amateurvereins folgt. Während man ursprünglich mit Wochenbeginn von der Insolvenz der Amateur-Sparte ausging, scheint sich das Blatt mittlerweile wieder zum Besseren zu wenden. „Jetzt muss es allerdings schnell gehen, bis zur Wochenmitte könnte es klappen“, meint Wacker-Sprecher Alexander Zorzi, einer der wenigen noch auf dem Wacker-Schiff Befindlichen und als solcher um seine Ausdauer zu beneiden. Der Unterhaus-Fußballer bezieht seine Zuversicht aus der Tatsache, dass immer noch finanzkräftige Gruppierungen an einer Rettung interessiert sind, außerdem baut man beim FC Wacker auf ein heiß diskutiertes ÖFB-Statut: Solange nämlich während einer Spielzeit kein Konkurs eingereicht wurde – im Fall der Schwarz-Grünen passierte das erst am Tag nach dem letzten Saisonspiel gegen den FC Dornbirn –, stünde trotz Abstieg einer regulären Fortsetzung des Spielbetriebs in der Regionalliga nichts im Wege.