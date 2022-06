Autofahrer mit mehr als 2,8 Promille verursachte in Hägerau Unfall

Die Unfallstelle in Hägerau.

Hägerau – Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Dienstagvormittag auf der Lechtalstraße in Fahrtrichtung Reutte einen Unfall mit schwerem Sachschaden verursacht. Der 46-Jährige geriet mit seinem Pkw kurz vor 11 Uhr auf Höhe der Kirche in Hägerau über den rechten Fahrbahnrand hinaus und touchierte die Gehsteigkante und die Kirchenmauer. Der Mann blieb unverletzt, sein Auto wurde erheblich beschädigt.