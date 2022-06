Verkehrszeichen stürzte am Brenner auf Klein-Lkw: Lenker verletzt

Schönberg – Durch ein umstürzendes Verkehrszeichen wurde am Dienstagnachmittag auf der Brennerautobahn ein 40-Jähriger verletzt. Der Rumäne war mit einem Klein-Lkw in Richtung Süden unterwegs und überholte gerade ein Sattelkraftfahrzeug, als das an der Mittelleitwand befestigte Schild umfiel und gegen die Windschutzscheibe prallte.