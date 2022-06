Lyrikfestival endet am Mittwochabend in Imst

Imst, Innsbruck – Mit dem 1. Juni wurde im Literaturhaus am Inn in Innsbruck das 7. Internationale Lyrikfestival eröffnet. Zeitweilig fanden Veranstaltungen auch in Telfs und in Hohenems statt. Heute Abend endet das durchaus bunte Festival um 19.30 Uhr im Imster Raiffeisensaal.