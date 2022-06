Mittelschule Vils feierte Spielefest zum 50. Geburtstag

Versehen mit Wünschen für die nächsten 50 Jahre stiegen bunte Luftballons in den Vilser Himmel.

Vils – In Partylaune waren Schüler, Lehrer und Schulleitung der Mittelschule Vils. Schließlich wurde ein rundes Jubiläum gefeiert. Bereits seit 50 Jahren gehen Schüler an der Vilser Mittelschule ein und aus. Der Geburtstag wurde mit einem großen Schulfest gefeiert. Dabei stand das Miteinander in der Gemeinschaft mit lustigen Spielen im Vordergrund.