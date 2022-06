Job-Wachstum in Österreich wird schwächer, Erwartungen trotzdem positiv

Wien – Die heimische Wirtschaft sieht für das dritte Quartal ein gedämpftes Wachstum bei den Beschäftigten, wie eine Umfrage im Auftrag der ManpowerGroup zeigt. Die Einstellungsstimmung für das kommende Quartal sinke dabei deutlich um zwölf Prozentpunkte im Vergleich zum zweiten Quartal 2022. Allerdings sind die Erwartungen immer noch positiv. Salzburg (plus 25 %), Wien (plus 21 %) und Tirol (plus 20 %) seien dabei hervorzuheben. Hier liegen die Ergebnisse über dem österreichischen Gesamtwert von plus 17 %. Als Dämpfer wirke auch der Fachkräftemangel. So melden 76 % der Unternehmen Schwierigkeiten, die offenen Positionen zu besetzen, allen voran die Gastronomie & Hotellerie.