Die Stadtmusik Lienz tanzt zum 70-Jahr-Jubiläum

Die zwei Jahre der Pandemie seien an den Vereinen überall im Land nicht spurlos vorübergegangen. „Mein Bruder im Ötztal berichtet mir von ähnlichen Problemen wie bei uns. Es ist nicht einfacher geworden, Leute für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen.“ Im Unterschied zu Nordtirol ortet Schöpf aktuell weniger Ehrgeiz unter den jungen Musikern, das eigene Spiel auf dem Instrument immer weiter zu verbessern. „Das Leistungsabzeichen in Bronze reicht den meisten aus, Hauptsache, sie können bei der Kapelle mitspielen.“

Die Prozession zu Fronleichnam morgen begleiten die Mitglieder der Stadtmusik Lienz noch selbst als Kapelle, dann feiern die Musikanten im BORG-Areal das 70-jährige Bestehen als Klangkörper. Um acht Uhr früh beginnt der Gottesdienst am Lienzer Hauptplatz. Gotthard Schöpf überträgt die musikalische Gestaltung des anschließenden Festes der Eisenbahner Stadtkapelle Lienz, die zur Mittagszeit mit Marsch und Polka aufwarten wird. Am Nachmittag ist erstmals in Lienz die Pongauer Tanzlmusi zu hören. „Die sieben Pongauer sind ein Insidertipp und geschätzt für ihren unverkennbaren Musikstil“, schwärmt Schöpf. Diese Tanzlmusik verbinde Elemente unterschiedlicher Stilrichtungen und Besetzungen und bringe sie in eigenwilligen Arrangements zum Glänzen. „Auftritte im Fernsehen und Auszeichnungen bei renommierten Wettbewerben sowie zahlreiche Gastspiele bei bekannten Festivals und Veranstaltungen zeugen vom Erfolg dieser Gruppe.“