Großer Zuspruch für „Bewegt am See“ in Innsbruck

Innsbruck – Kanufahren, Open-Water-Schwimmen, Orientierungslauf oder Kickboxen, dazu Stationen für Menschen im Rollstuhl oder mit anderen Einschränkungen: Die 19. Auflage der Veranstaltung „Bewegt am See“ in Innsbruck wurde am Samstag bei herrlichem Sommerwetter wieder gestürmt: Am Westufer des Baggersees luden 18 Sportstationen zum aktiven Mitmachen ein, Hunderte Innsbrucker Familien nutzten diese Gelegenheit. Kinder, Erwachsene und Senioren erfreuten sich am kostenlosen und niederschwelligen Breitensportangebot – das wie gewohnt den Auftakt zur sommerlichen Reihe „Bewegt im Park“ bildete (Kursprogramm unter: www.bewegt-im-park.at). Auch die Umwelt konnte sich freuen: Die Veranstaltung wurde erstmals als so genanntes „Green Event“ durchgeführt. (TT)