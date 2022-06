Diskussion in Mayrhofen: „TVB ist nicht zuständig für den Keller der Schützen“

Mayrhofen – Zwei Projekte, die die Marktgemeinde Mayrhofen mit dem Tourismusverband Mayrhofen-Hippach gemeinsam abwickeln soll, waren – wie berichtet – Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung: die Erweiterung des Hauptgebäudes am Waldfestplatz samt Vereinsräumen für die Schützengilde im Kellergeschoß zum einen, das Fest zu Ehren von Bergsteiger Peter Habeler anlässlich seines 80. Geburtstags zum anderen. Die TT wollte wissen, was TVB-Obmann Andreas Hundsbichler zu den Diskussionen und Beschlüssen zu sagen hat. „Wir sind für das Kellergeschoß des Waldfestplatzgebäudes nicht zuständig“, sagt Hundsbichler verärgert. Er habe gemeinsam mit VBM Monika Wechselberger (sie war damals Bürgermeisterin) und dem jetzigen Bürgermeister Hans Jörg Moigg beim Notar einen Bestandvertrag unterzeichnet. Bestandteil seien auch Pläne, die den Umbau des Hauptgebäudes betreffen. „Aber von Räumen für die Schützen darin war damals keine Rede. Das ist erst seit drei Wochen Thema. Es entspricht daher nicht der Wahrheit, dass wir 50 Prozent des Kellergeschoßes zu zahlen haben“, sagt Hundsbichler. „Wenn dieser Keller so errichtet wird, müsste der Vertrag geändert werden.“