Ab heute rollt die Reisewelle: Schon wieder drohen Staus in Tirol

Zu Pfingsten ging auf vielen Tiroler Straßen, wie hier im Bild auf der Autobahn bei Innsbruck, gar nichts mehr. Dieses Wochenende dürfte mindestens genauso viel los sein, die Polizei rechnet mit Staus. © Axel Springer

Von Benedikt Mair

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Das zeitweise Stau-Chaos zu Pfingsten steckt vielen Tirolerinnen und Tirolern noch in den Knochen. Und schon bäumt sich eine neue Reisewelle am Horizont auf. Exekutive und Österreichischer Automobilclub (ÖAMTC) rechnen bereits ab heute Nachmittag mit starkem Verkehrsaufkommen in Richtung Süden, das sich morgen so fortsetzen wird. Weil das so in der Natur der Sache liegt, muss jeder Urlauber irgendwann auch wieder nach Hause fahren. Samstag und besonders Sonntag werden Straßen und Autobahnen in Richtung Norden voll sein, eine Überlastung droht. Um die Situation zu entschärfen, hat das Land Tirol zusätzliche Maßnahmen geplant.

Am Donnerstag ist Fronleichnam und für viele Österreicher beginnt ein verlängertes Wochenende. Der ÖAMTC erwartet „lebhaften Ausflugs- und Reiseverkehr und abschnittsweise Staus“, heißt es gestern in einer Aussendung. „Am Wochenende selbst wird sich neben der Rückfahrt der Kurzurlauber vor allem der Reiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria kommend über Österreich Richtung Deutschland bemerkbar machen.“ Der Grund dafür ist laut Automobilclub das Ende der zweiwöchigen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg. In Tirol werden besonders die Inntalautobahn im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein, die Brennerautobahn sowie die Fernpass-Strecke und die Route über das Seefelder Plateau betroffen sein, glauben die Verkehrs-Experten.

Enrico Leitgeb, stellvertretender Leiter der Tiroler Verkehrspolizei, geht von einem „differenzierten Wochenende“ aus. „In Fahrtrichtung Süden wird der Urlaubsverkehr vermutlich bereits heute Nachmittag wieder einsetzen und insbesondere bei der Autobahn-Anschlussstelle Innsbruck West, am Zirler Berg und bei Seefeld sowie am Fernpass bemerkbar sein.“ Am Donnerstag solle sich die Situation aufgrund eines Lastwagen-Fahrverbotes „untertags wesentlich entspannen“, sagt Leitgeb. „Samstagfrüh könnte eine weitere kleine Reisewelle in Richtung Italien einsetzen, weil manche vielleicht am Freitag noch nicht frei haben.“ Die Heimfahrten werden sich laut dem stellvertretenden Leiter der Verkehrspolizei dann hauptsächlich am Samstag und Sonntag abspielen. „Hauptbetroffen wird dann die Brennerautobahn sein, insbesondere vor der Mautstelle Schönberg. Unklar ist, wie sich die deutschen Grenzkontrollen am Übergang in Kufstein auswirken. Und auch in Scharnitz und dem Außerfern kann an den Übergängen zu Bayern wegen des G7-Gipfels kontrolliert werden.“

Abfahrverbote für Durchreiseverkehr

Die erheblichen Verkehrsprobleme, die es zu Pfingsten in Tirol gegeben hat, sollen sich an diesem Wochenende nicht wiederholen. Deshalb werden vom Land Tirol am Fronleichnams-Wochenende zusätzliche Maßnahmen umgesetzt. Für heute, morgen, Samstag und Sonntag gelten zu den bereits kommunizierten an vier weiteren Standorten Abfahrverbote für den Durchreiseverkehr. Und zwar in Zirl West im Bereich des Kreisverkehrs Salzstraße, am Kreisverkehr Kematen an der Auffahrt zur A12, am Kreisverkehr Kranebitten/Technik sowie am Kreisverkehr Völs/Cyta beim MPreis. Der Erlass ist jeweils von sieben Uhr morgens bis 19 Uhr am Abend gültig. Am Samstag und Sonntag werden zudem, wie geplant, Straßenaufsichtsorgane in Nösslach und bei der Abzweigung Ellbögener Straße in Matrei positioniert. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter tirol.gv.at/verkehr/verkehrsrecht/fahrverbote-an-reisetagen/

Neben der Kontrolle der diversen Fahrverbote will die Exekutive „auch die zu solchen Zeiten inzwischen schon fast routinemäßigen Schwerpunktkontrollen rund um Motorräder, Alkohol und Geschwindigkeit durchführen“, sagt Enrico Leitgeb. Der Verkehrspolizei-Leiter-Stellvertreter empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, „sich an den kommenden Tagen im Internet oder dem Radio über die Verkehrssituation zu informieren und die Lage zu beobachten“. Jenen Tirolern, die sich innerhalb des Landes bewegen, rät er, „sofern möglich, die mittlerweile bekannten Problemzonen möglichst großräumig zu umfahren. Und die Wochenend-Einkäufe nicht zur Rushhour am Samstagvormittag zu erledigen.“