Vortrag „Schnee von gestern“: Als Absam eine Alpinski-Hochburg war

Schneidig mit Pfeife und Ski: Wintersportpioniere im Halltal in den 1920er-Jahren. © Archiv Gemeindemuseum Absam

Absam – Wer sich bei sommerlichen Temperaturen gedanklich abkühlen will, hat am Samstag in Absam Gelegenheit dazu: Mit einem Vortrag unter dem Motto „Schnee von gestern“ führt das Gemeindemuseum in die spannende Geschichte des alpinen Skisports in Absam ein (Beginn: 15 Uhr, Eintritt frei).

Lange vor den ersten „Seilförderanlagen“ war Absam eines der vielen Zentren des alpinen Skilaufs in Tirol. So fanden auf dem jahrhundertealten Transportweg vom Stempeljoch hinunter in die Iss bereits in den 1930er-Jahren waghalsige Rennen der „Fédération Internationale de Ski“ statt. Nach dem „Anschluss“ 1938 und der Einverleibung Absams in die Stadt Hall wurden die Riesentorlaufbewerbe am Stempeljoch vom „Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen“ (NSRL) auch propagandistisch genutzt.

Nach Befreiung und Kriegsende 1945 begann sich Österreich – auch als Antwort auf den Nationalsozialismus – als „Skination“ neu zu erfinden, „weiß wie die Unschuld und der Schnee“, wie es Museumsleiter Matthias Breit pointiert formuliert. Auch lokal gewann der – damals im Vergleich zu heute kostengünstige – Skisport rasch an Bedeutung: Von 1948 bis 1953 fanden wieder Riesentorläufe am Stempeljoch statt. Rennmaterial wie Ski und Torstangen wurde per Jeep zum Issjöchl transportiert. Die Teilnehmer – soweit sie nicht mit „Fellen“ vom Hafelekar herüberkamen – wurden frühmorgens auf einem Lkw, später mit einem Omnibus zum Herrenhaus bzw. zur ersten Ladhütte im Halltal gefahren.

Der Skilauf abseits vom Rennsport konzentrierte sich in Absam lange auf Hügel wie den Melanser- oder Monik-Bichl. 1970 war es dann endlich Zeit für eine „Seilförderanlage“ mit ca. 100 m Länge, hölzernem Kassahäuschen, eigener Pistenraupe – und ab 1972 einer Schneekanone, betrieben mit Wasser aus dem Amtsbach. Laut Museum war die Kanone seinerzeit die erst zweite ihrer Art in Tirol – heute, Stand Juni 2022, berichtet der Alpenverein in einer Liste von 13.376 Stück ... (TT)