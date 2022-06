Ein Ball in einer Sommernacht: 144 Debütantenpaare tanzen in Innsbruck

Bilder wie dieses Archivfoto wird es am kommenden Samstag in der Dogana wieder geben.

Innsbruck – Es ist ein besonderes Ballgefühl im Sommer. Nein, in den nun folgenden Zeilen geht es um keine Fußball-Europameisterschaft. Und doch kommt es auf die Fußtechnik an. Es ist Ballsaison. Im Sommer. Und die Tirolerinnen und Tiroler sind heiß aufs Tanzen.

Der beste Beweis dafür: der Debütantenball der Tanzschule Polai. Der wurde, weil der Zulauf so gut ist, im Innsbrucker Congress von der Dogana auch auf den Saal Tirol ausgeweitet. 144 Paare werden am Samstag, 18. Juni, auf die Tanzfläche treten. Eine „große Auszeichnung“ nennt das Tanzschulchefin Julia Polai. Schließlich sind da „drei Generationen“ Tanzschüler mit von der Partie. Das erklärt sich so: 2020 konnte man kurz vor der Pandemie noch einen Ball durchführen, doch dann fielen nicht nur viele Kurse aus, sondern eben auch die Bälle für die Schüler aus 2020 und 2021. Dazu kommen noch die heurigen Debütanten, und die sorgen für einen echten Ball in einer Sommernacht.

„Wir sind das bei uns nicht gewohnt, aber letztlich müssen wir uns auch nicht in dicke Wintermäntel hüllen, um auf einen Ball zu gehen, sondern können das im leichten Sommerkleid machen“, erklärt Polai. Nach der Ausweitung im Congress gibt es auch wieder Karten für die Veranstaltung – im Vorverkauf (in der Tanzschule) und an der Abendkassa. „Wir merken sehr stark, dass die Menschen wieder feiern und vor allem tanzen wollen“, sagt Polai, die explizit darauf hinweist, dass eben nicht nur Begleitungen der Debütanten am Ball willkommen sind. Ein großes Fest soll der Samstagabend werden. Und Julia Polai gibt selbst zu: „Ich musste mich auch erst wieder einmal vor meinen Kasten stellen und schauen, was ich denn anziehe.“ Zu lange sei die Zeit ohne Bälle gewesen.