Gemeinderat in Westendorf stimmt gegen Liveübertragung

Westendorf – Auch wenn in Westendorf die Gemeinderatssitzungen seit Jahren gut besucht sind, unternahm die Liste „Miteinand“ einen neuen Anlauf, damit noch mehr Menschen an den Sitzungen teilnehmen. Sie hat den Antrag eingebracht, dass die Zusammenkünfte nicht nur direkt vor Ort, sondern auch im Internet angesehen werden können. Darüber musste das Gremium in der jüngsten Sitzung nun beratschlagen.