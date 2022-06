Neue Wege gehen beim Radverkehr in Innsbruck

Innsbruck – Unzählige Reaktionen ruft der TT-Bericht zu den Radfahrerfallen Straßenbahnschienen und die nicht alltagstaugliche Anbindung der Stadtteile Vill und Igls hervor. So fordert die Radlobby neue Fahrradrouten, die getrennt von den Straßenbahnschienen verlaufen, etwa durch die Verlagerung von Parkplätzen. Und dass die Igler Straße für Radfahrende „lebensgefährlich ist, weiß jede Person, die diese Strecke schon einmal gefahren ist“, betont Radlobby-Sprecher Filipe Hauser. Auch hier brauche es neue Routen. „Zu langes Warten der EntscheidungsträgerInnen wird auch hier die Unfallzahlen steigen lassen“, befürchtet Hauser.

Überrascht zeigt sich FI-Klubobmann Lucas Krackl über die Botschaft aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Uschi Schwarzl, dass man derzeit Testversuche mit Gummiausfüllungen für Straßenbahnschienen in der Schweiz beobachte. Das habe die Stadt schon vor acht Jahren auf Antrag von Krackl gemacht. „Es wäre jetzt vielleicht Zeit für Stadträtin Schwarzl, Alternativen für ein sicheres Radfahren in der Stadt zu suchen“, so Krackl, der selbst schon einmal Sturzopfer wurde.