Neue Konzertsaison der Innsbrucker Abendmusik: Stürmen, drängen, genießen

Der italienische Gambenvirtuose Vittorio Ghielmi und das Concerto Stella Matutina eröffnen am 15. Oktober die kommende Spielzeit.

Innsbruck – Kulinarisch soll sie werden, die kommende Spielzeit der Innsbrucker Abendmusik. Der künstlerische Leiter Peter Waldner hat das acht Abo-Konzerte umfassende Programm mit „Alte Musik Delikat-essen!“ überschrieben – und verspricht „eine Spurensuche im unerschöpflich weiten Feld der Alten Musik, das noch immer zahlreiche Überraschungen und Neuentdeckungen zu bieten hat“. Der Abendmusik-Tisch jedenfalls sei reich gedeckt, so Waldner.

Tatsächlich spannt sich der Bogen von mittelalterlicher Instrumentalmusik – am 14. April 2023 gastiert das renommierte Ensemble Quidni im Haus Vierundeinzig – bis zur stürmisch-drängenden Vorklassik der Bach-Söhne. Mit deren Kompositionen beschäftigen sich Gambist Vittorio Ghielmi und das Concerto Stella Matutina zum Spielzeitstart am 15. Oktober. Peter Waldner widmet sich am 13. November Barockem fürs Lautenklavier.