„The Unbearable Weight of Massive Talent“: Superstar trifft Superfan

Nicholas Cage nimmt in „In The Unbearable Weight of Massive Talent“ sein eigenes Image auf die Schaufel.

Innsbruck – Als Nicolas Cage 2018 im Wiener Gartenbaukino in seiner Schlangenlederjacke auf der Bühne stand, spielte er sich gewissermaßen selbst. Nun spielt er im Film „The Unbearable Weight of Massive Talent“ – der deutsche Verleihtitel ist ökonomischer: „Massive Talent“ – erneut und ziemlich selbstironisch mit dem eigenen Image: Der Hollywoodstar Nicolas Cage spielt also Nick Cage, einen Hollywoodstar, der schon glorreichere Tage erlebte. Dieser Cage ist verschuldet, kriegt keine interessanten Rollen und nervt die Teenager-Tochter mit selbstverliebter Wichtigtuerei. Cage sinniert darüber nach, den Schauspielberuf an den Nagel zu hängen. Es sei ihm eine Ehre, Teil der Mythenmaschine Hollywood gewesen zu sein, lässt er seinen Agenten (Neil Patrick Harris) wissen. Für eine Million Dollar nimmt er widerwillig die Einladung zum Geburtstagsfest eines Superfans an – und der zwingt ihn zu mehr Schauspielerei, als dem verglühenden Star lieb ist.