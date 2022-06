Studie: Superwürmer können dank Darm-Mikroben Polystyrol verdauen

Brisbane – Die Larven einer in Mittel- und Südamerika heimischen Käferart können offenbar mit bestimmtem Kunststoff als einziger Nahrungsquelle überleben und durch das Fressen von Polystyrol sogar an Gewicht gewinnen. Dies ergab eine neue Studie der australischen University of Queensland, die im Fachmagazin Microbial Genomics veröffentlicht wurde. Die Forscher konnten nachweisen, dass die als "Superwürmer" bekannten Larven der Spezies Zophobas morio (Großer Schwarzkäfer) dank der Mikroben in ihren Eingeweiden in der Lage sind, Polystyrol zu verdauen.