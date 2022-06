Crankworx lockt 25.000 Fans, Social-Media-Welle überrollt die Tiroler Party

Mit dem Whip-off, einem spektakulären Sprungbewerb, wird heute die nächste Auflage des Crankworx-Mountainbike-Festivals in Mutters eröffnet. An den kommenden Tagen sollen 25.000 Zuschauer den Streckenrand säumen, als Protagonisten treten in den Hauptbewerben 180 Profis aus 27 Nationen auf. Doch die Gäste sollen bei den Rahmenbewerben nicht zu kurz kommen, die Tiroler Tageszeitung lädt die Jüngsten zu einem altersgemäßen Kidsworx-Event. Der Social-Media-Auftritt der Szene-Größen beschert Tirol zur Freude der Touristiker Millionen von Klicks.