Plus 13,8 Prozent: Baukosten legten im Mai weiter massiv zu

Im Vergleich zum Mai 2021 verteuerten sich den Angaben zufolge die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen stark, was sich insbesondere im Brückenbau niederschlug. Auch die Kosten für Kunststoffwaren hätten sich weiterhin erheblich erhöht. Im Wohnhaus-und Siedlungsbau seien erneut Holz sowie Polystyrol, Schaumstoffplatten beträchtliche Kostentreiber gewesen. Die Warengruppen bituminöses Mischgut sowie Diesel, Treibstoffe hätten auch wesentliche Kostenanstiege verzeichnet, was sich vor allem auf die Tiefbausparten und insbesondere den Straßenbau ausgewirkt habe. Zudem gab es laut Statistik Austria in der Warengruppe Gusseisenwaren und -rohre einen starken Kostenanstieg, was vor allem den Siedlungswasserbau beeinflusste. (APA)