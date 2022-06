Auto stieß in Kirchdorf mit Lkw zusammen und überschlug sich

Kirchdorf in Tirol – In der Nacht auf Mittwoch ist es in Kirchdorf in Tirol zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr dort gegen 3 Uhr mit seinem Auto auf der Loferer Straße in Richtung St. Johann. Der Deutsche geriet auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei offenbar aufgrund von Unachtsamkeit. Dort krachte der Pkw in einen entgegenkommenden Lkw.