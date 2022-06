Kletter-Ass Schubert teilt sich sein Wohnzimmer bald mit 10.000 Fans

Innsbruck – So ein Boulderweltcup wie am Wochenende in Brixen hinterlässt Spuren. In vielerlei Hinsicht. Beinahe flächendeckend ziehen sich Blutergüsse, blaue Flecken und Schürfwunden über Knie und Unterschenkel von Jessica Pilz und Jakob Schubert. „Nicht der Rede wert“, versichern Österreichs Kletter-Aushängeschilder unisono. Und betonen im beinahe hymnischen Gleichklang die Vorfreude auf das „Heimspektaktel“ nächste Woche in Innsbruck. Dort, wo sich die beiden 2018 in der ausverkauften Olympiaworld zu WM-Gold gehantelt hatten. Dieses Mal bildet der Außenbereich des Kletterzentrums Innsbrucks die beeindruckende Kulisse. Bis zu 10.000 Zuschauer werden insgesamt von Dienstag bis Sonntag erwartet. Qualifikation und Halbfinali gehen bei freiem Eintritt in Szene, für die jeweiligen Entscheidungen läuft der Kartenvorverkauf bei oeticket.