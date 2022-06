TT-Kreuzfahrt mit der MS Hamburg

Wie Schmuckstücke liegen die vielen Inseln der Azoren im samtblauen Meer – eine schöner als die andere. Entdecken Sie die exotische Vegetation von Sao Jorge, wandern Sie an der wildromantischen Küste von Faial entlang oder lassen Sie sich auf Graciosa von malerischen Windmühlen überraschen. Auf Terceira können Sie noch schnell die älteste Stadt der Azoren bewundern, ehe Sie Ihren Blick über die Weite des Atlantiks schweifen lassen. Weiter geht die Reise nach Madeira, wo ganzjährig warme Temperaturen herrschen. Nicht umsonst bezeichnet man das Eiland als Blumeninsel. Doch Sie besuchen auch die kleine Schwesterinsel Porto Santo, die einen Kontrast zu Madeira bildet. Und dann stehen noch Lanzarote, Fuerteventura und Gran Canaria auf dem Programm. Erleben Sie mit jeder „neuen“ Insel die Vielfalt der kanarischen Inseln besonders intensiv! Erneut haben wir uns für diese abwechslungsreiche Kreuzfahrt für die MS Hamburg entschieden, die vielen unserer Stammgäste bereits bekannt ist. Nach den umfangreichen Umbauarbeiten im Jahr 2020 präsentiert sich das Schiff nun mit neu gestalteten öffentlichen Räumen und Kabinen mit Infinity-Fenstern (diese reichen bis zum Boden und können zur Hälfte geöffnet werden). Unsere TT-Leserreisen werden selbstverständlich unter Berücksichtigung der zum Reisezeitraum in dem jeweiligen Reiseland geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt! Tauchen Sie im mitunter bereits recht nasskalten Herbst Tirols nochmals ein in die Wärme und Sonne der ewig frühlingshaften Inseln im Atlantischen Ozean. Nebenstehende Auflistung zeigt Ihnen alle im Reisepreis enthaltenen Leistungen.