Ab 19 Uhr auf TT.com: Platter-Nachfolger Toni Mattle bei „Tirol Live“

Innerhalb von einem Jahr ging bei Wirtschaftslandesrat Toni Mattle (ÖVP) alles sehr schnell: Anfang Mai 2021 war er noch Galtürer Bürgermeister und Landtagsvizepräsident, dann holte ihn Landeshauptmann Günther Platter in die Landesregierung. Seit Montag ist er Landeshauptmannkandidat für die Tiroler Volkspartei, am 9. Juli wird er zum Nachfolger Platters an der ÖVP-Spitze gewählt.