Egal, wer auf der anderen Seite steht: 4 Fragen an Beachvolleyballer Ermacora

Wir haben noch nie gegen sie gespielt. Ich würde sagen: ausgeglichen. Unsere Kollegen Seidl/Waller haben zuletzt in Ostrava gegen sie gewonnen. Das heißt, unser Coach (Martin Olenjak, Anm.) hat sicher eine gute Taktik.

Es ist ohnehin egal, wer auf der anderen Seite steht. Will man weiterkommen, muss man jeden schlagen. Wir sind gut in Rom angekommen und haben hier auch bereits gezeigt, dass wir gut drauf sind. Die Voraussetzungen sind also bestens.