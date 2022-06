33-Jähriger randalierte in Reuttener Lokal und verletzte Polizisten

Reutte – Ein 33-Jähriger hat Dienstagabend in einem Lokal in Reutte randaliert. Bei seiner Festnahme wurde ein Polizist im Gesicht verletzt. Der Mann begann mit der Wirtin zu streiten, als diese ihn und seine Arbeitskollegen wegen ihres Verhaltens aus dem Gastgarten werfen wollte. Der alkoholisierte Gast warf Mobiliar um und verletzte den Wirt außerdem am Knie.