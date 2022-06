Radfahrer bei Kollision mit Auto am Haimingerberg schwer verletzt

Haiming – Beim Zusammenstoß mit einem Auto am Haimingerberg ist am Mittwoch ein 22-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr die dortige Gemeindestraße talwärts und kollidierte an einer Kreuzung mit einem querenden Auto. Die 56-jährige Lenkerin gab später bei der Polizei an, dass sie zwar nach rechts geschaut, den Radler aber nicht gesehen hatte.