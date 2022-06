Europäische Astronauten sollen in Mondnähe fliegen

Paris – Europäische Astronauten dürften einer Mission zum Mond bald ein Stückchen näher kommen. Drei Raumfahrer der Europäischen Weltraumagentur (ESA) können zum geplanten Außenposten "Gateway" fliegen, der einmal den Mond umkreisen soll. Das teilte die ESA mit Sitz in Paris am Mittwoch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Astronauten sollen demnach an Bord der Kapsel "Orion" dorthin gelangen.