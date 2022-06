„Museum Lovers": Renegade Actors Innsbruck spielen im Westbahntheater

Innsbruck – Manchmal sind die Besucher in einem Museum faszinierender als die ausgestellten Werke. Die Renegade Actors Innsbruck (RAI) bringen im Innsbrucker Westbahntheater William Ivor Fowkes Komödie „Museum Lovers“ auf die Bühne. In dieser „Galerie der Porträts“ durchläuft eine sonderbare Auswahl von Figuren einige der großen Museen der Welt – vom Metropolitan in New York City bis ins Madrider Prado – auf der Suche nach Kunst, Erleuchtung, Ekstase oder Liebe.