Abgängiger Lieferant: Lieferwagen mit Paketen in Innsbruck gefunden

Innsbruck – Wie die Polizei berichtet, wurde bereits am Mittwochnachmittag der Lieferwagen mit den 70 Paketen des abgängigen Lieferanten in Innsbruck aufgefunden. Interne Streitigkeiten zwischen Firmeninhaber und dem Fahrer sollen zu dieser Situation geführt haben. Der Mann habe das Fahrzeug parkend zurückgelassen und sei in seine Heimat zurückgekehrt.