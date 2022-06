„Auflagen nicht eingehalten": Polizei beendete Party am Sonnendeck

Innsbruck – Das Bier war kalt, die Sonne lachte, die Menge der Feierlaunigen wuchs mit jeder Minute. Doch die für Mittwochabend angesetzte Party am Sonnendeck endete kurz nach Beginn um 18 Uhr – zumindest der offizielle Part. Polizeibeamte und Stadtmagistrat mussten im Zuge des bei „Veranstaltungen üblichen Behördenrundgangs“ feststellen, „dass Auflagen nicht eingehalten wurden. Unter anderem waren zu wenige Ordner vor Ort, um den Zutritt zu überwachen und das Mitbringen von dort verbotenen Glasflaschen zu verhindern“, erklärt Florian Greil, stv. Leiter der sicherheits- und überwachungspolizeilichen Abteilung. In der Vergangenheit sollen bis zu 1000 Feiernde die Freiluft-Feier Sonnendeck besucht haben. Ein Hinweis auf einem Blatt Papier warnte vor Absturzgefahr von der fünf Meter hohen Steinmauer am Inn – zu wenig für die Beamten. „Dem Veranstalter wurde eine Nachfrist angeboten, doch der sah sich nicht in der Lage, so rasch weitere Ordner zu organisieren.“