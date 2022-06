Zwei Verletzte: Motorradfahrer fuhr in Bichlbach auf Kolonne auf

Bichlbach – Am Mittwoch gegen 10.25 Uhr wurden in Bichlbach ein 71-jähriger Motorradfahrer sowie eine 35-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die beiden waren auf der B179 Fernpassstraße von Lermoos kommend in Richtung Füssen im Kolonnenverkehr unterwegs, als es zum Unfall kam.