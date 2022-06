Frau in Innsbruck von Bus erfasst: 60-Jährige starb in der Klinik

Innsbruck – Eine 60-jährige Fußgängerin wurde am vergangenen Mittwoch in Innsbruck von einem Bus erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Die Österreicherin überquerte gegen 16.40 Uhr einen Zebrastreifen an der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße/Sillgasse. Die Ampel soll laut Polizei gerade auf Grün gesprungen sein, als die Frau losging.