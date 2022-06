Gegen Leitplanke gefahren: Paar auf Motorrad in Spiss gestürzt

Spiss – Mit seiner Frau am Sozius war am Mittwoch ein 70-jähriger Motorradfahrer in Spiss gestürzt, wodurch beide verletzt wurden. Das Paar war gegen 14.25 Uhr von Samnaun kommend in Richtung Pfunds unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge streifte der Deutsche In einer S-Kurve aus bisher unbekannter Ursache die Leitschiene. Die beiden stürzten und kamen Berichten zufolge im Gras zu liegen.