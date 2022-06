USA nahmen ranghohen IS-Anführer in Syrien fest

Bei einem Einsatz der US-geführten Koalitionstruppen in Syrien ist nach Angaben der Allianz ein hochrangiger Anführer der Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. "Die festgenommene Person wurde als erfahrener Bombenbauer und Drahtzieher eingeschätzt, der zu einem der führenden Köpfe der Gruppe in Syrien geworden ist", heißt es in der Erklärung der Koalition am Donnerstag. Während der Operation seien keine Zivilisten zu Schaden gekommen.