1500 Trachtler ziehen am Sonntag durch St. Johann

Im Laufe der Jahre wurden auch zahlreiche Auslandsreisen durchgeführt. Absoluter Höhepunkt war aber die 1. Japan-Tournee zu einem 14-tägigen Folklore-Festival in den Norden Japans , in die Region von Sapporo. Die zweite 14-tägige Japan-Tournee, ebenfalls zu einem Folklore-Festival, führte den Trachtenverein Edelraute in die Region Kyoto und Fujiyama in den Süden des Landes. Weiters wurden noch Reisen in die Partnerstädte Rovaniemi in Finnland und Fuldabrück in Deutschland und auch einige Kurztourneen in die umliegenden Nachbarstaaten absolviert. 2007 wurde von Obfrau Christl Foidl und vielen Helfern eine Kinder- und Jugendgruppe ins Leben gerufen.