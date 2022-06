Klima-Diskussion in Reutte: Technologien als Schlüssel zum Erfolg

Florian Klotz (l.) und Adi Gross (r.) stellten sich auf Einladung von KEM-Manager Florian Strigl (Mitte) bei der Podiumsdiskussion in Reutte den Fragen des Publikums.

Reutte – Dass die Klimakrise Bedrohung und Chance zugleich ist, darüber sind sich Bundesrat Adi Gross (Grüne) und der Holzgauer Bürgermeister Florian Klotz (ÖVP) einig. Dienstagabend diskutierten sie mit zahlreichen Interessierten in der Kellerei in Reutte, wie der Erderwärmung Einhalt geboten werden könnte und was jeder Einzelne dazu beitragen kann.