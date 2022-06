Dankeskampagne der ISD für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Innsbruck – Mehr als zwei Jahre Pandemie und ihre Folgen, die enormen Herausforderungen in einem Beruf, der mit ständigem Personalmangel zu kämpfen hat. Das war die Ausgangssituation bei den Innsbrucker Sozialen Diensten (ISD) in einer Art Bestandsaufnahme. Diese Überlegungen gipfelten in einer Dankeskampagne für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Sujets wurden Anfang dieser Woche im Café Restaurant Tivoli präsentiert. Für die Kampagne selbst haben sich rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ISD ablichten lassen – sie werben auf Ankündern, Plakaten, den ISD-Autos und einer Straßenbahn. (TT)