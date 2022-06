30 Jahre Kinderschutz Tirol: Die Herausforderungen bleiben

7200 Beratungen wegen Gewalt gegen Kinder gab es in den Kinderschutzzentren im Vorjahr.

Innsbruck – Kinderschutzeinrichtung in Tirol Anfang der 90er-Jahre? Fehlanzeige. Mittlerweile sind 30 Jahre vergangen und das Land blickte gestern zum runden Jubiläum auf die Entwicklung in diesem Bereich zurück. Die brachte fünf Zentren (Innsbruck, Lienz, Imst, Wörgl und Reutte) und neue Herausforderungen.

Die Jubiläumsfeier im Landhaus sollte auch dafür genutzt werden, die Zukunftsperspektiven des Kinderschutzes zu erörtern. „Als die schwächsten Glieder in unserer Gesellschaft benötigen Kinder und Jugendliche besonderen Schutz. Jedes Kind hat ein Recht darauf, in Geborgenheit und Sicherheit – und fernab jeder Form von Gewalt – aufzuwachsen“, sagt Petra Birchbauer vom Bundesverband der Kinderschutzzentren. Als „nicht mehr wegzudenkende Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen“ bezeichnete Soziallandesrätin Gabriele Fischer die Zentren, die in Tirol 2021 rund 7200 Beratungen durchführten.