Staatspreis für Innsbrucker Illustrator Patrick Bonato

„Der Wettbewerb rückt die gestalterische Seite der Buchfertigung in den Fokus“, erklärte Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des heimischen Buchhandels, dazu gestern. Es gehe um Elemente wie Form, Haptik oder auch das grafische Konzept. Ende des Jahres werden die Gewinnerbücher bei einer Ausstellung in der Hauptbibliothek Wien präsentiert, die auch bei den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt zu sehen sein wird. (TT)