Alko-Lenker (43) prallte in Fügen gegen Fußgängersteg: verletzt

Am Auto entstand Totalschaden.

Fügen – Stark alkoholisiert hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Einheimischer (43) in Fügen hinters Steuer gesetzt. Als er auf der Zillertalstraße (B169) durch eine Unterführung fahren wollte, prallte er am Fahrbahnrand gegen einen hölzernen Fußgängersteg.