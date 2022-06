Musikalische Weltreise im Treibhaus: „Heuer darf wieder getanzt werden“

Heuer soll der Sommer im Treibhaus wieder ohne „Anstandswauwau“ über die Bühne gehen. Dafür hat der selbst erklärte „Gschaftlhuber“ eine vornehmlich musikalische Weltreise zusammengestellt: Susana Baca – die Grande Dame der lateinamerikanischen Musik und frühere Kulturministerin Perus – hat sich für den 29. Juli angekündigt; An den Tagen davor und danach kommen u. a. Chico Turjillo und seine Nueva Cumbia Chilena aus Chile (28. Juli), Habib Koite aus Mali (2. Juli), die New Yorker Brassband Hazmat Modine (5. Juli) und die ukrainischen Klezmer-Gangster Kommuna Lux aus Odessa (5. August) nach Innsbruck. „Es soll ja auch Menschen geben, die auch in diesem Sommer nicht verreisen können“, sagt Norbert Pleifer, „die kommen jetzt trotzdem weit herum, ohne viel fahren oder gar fliegen zu müssen.“ Für ihn selbst gilt sowieso das bewährte Sommer-Motto: „Ich möcht’ am liebsten weg sein und bleib am liebsten hier.“