Tiroler Ermarcora nach WM-Aus in Rom: „Haben zu viele Geschenke gemacht“

Innsbruck –„Es ist bitter. Einfach nur bitter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ Beachvolleyballer Martin Ermacora ringt bei der WM in Rom nach dem 1:2 (21:18, 17:21, 12:15) im 32er-Feld gegen die Amerikaner Chaim Schalk/Theodore Brunner um die Worte. „Ich bin einfach nur zutiefst enttäuscht.“

Den ersten Satz hatten die beiden auf Court 2 noch klar eingesackt („Der war richtig gut“), in Durchgang zwei vergaben sie aber einige leichtere Bälle. 19:5-Fehler insgesamt machten schlussendlich den Unterschied aus. „Im dritten Satz noch zwei blöde Entscheidungen und das war’s“, so Ermacora. Besonders bitter: Der Turnierraster hätte den Zweien gute Chancen auf das Semifinale beschert: „Und ich weiß, dass wir das auf alle Fälle draufhaben.“ Wie es heute weitergeht, daran mochte er gestern noch gar nicht denken. Vielleicht in Rom bleiben, vielleicht gleich heimfahren – „auf jeden Fall trainieren wir jetzt eine Woche ohne Ball.“

Nach einigen Minuten gibt sich Ermacora dann doch wieder zuversichtlich, wenn auch gedämpft: Anfang Juli warte in Gstaad das nächste Turnier, danach eines in Marokko und ein weiteres in Espinho: „Es war ja kein schlechtes Ergebnis hier in Rom, das uns nach unten ziehen wird, aber wenn man weiß, wie es laufen könnte, dann kann man mit dem Ergebnis einfach nicht zufrieden sein.“