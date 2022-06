Auch Brexit-Folge: Lebensmittel in Großbritannien dürften sich stark verteuern

London – Bei britischen Lebensmitteln droht auch als Folge des Brexit eine Preisexplosion. Nahrungsmittel dürften sich in diesem Sommer um bis zu 15 Prozent verteuern, wie die Forscher vom Institute of Grocery Distribution (IGD) am Donnerstag mitteilten. Die Preise dürften noch bis ins Jahr 2023 auf hohem Niveau bleiben. "Nach unseren Untersuchungen ist es unwahrscheinlich, dass der Druck auf die Lebenshaltungskosten in nächster Zeit nachlässt", sagte IGD-Chefökonom James Walton.