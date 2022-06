Motorradfahrer bei Unfall in Innsbruck verletzt: Polizei sucht nach Lkw-Lenker und Zeugen

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Innsbruck sucht die Polizei sowohl nach Zeugen als auch nach einem orangenen Lkw mit Anhänger. Dieser war an dem Unfall offenbar ebenso beteiligt wie ein Motorradfahrer (53). Während der 53-Jährige dabei Verletzungen erlitt, hielt der Lastwagenfahrer nicht an und fuhr weiter.