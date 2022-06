„Beweg dich schlau!“ Kombi-Star Lamparter trainierte mit Kids in Absam

Absam - Da ließ sich ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter (Bild oben) nicht zweimal bitten. Der 20-jährige Tiroler fungierte als Schirmherr beim Landesfinale der „Beweg dich schlau Championship“, an der kürzlich in Absam 260 Kinder aus 26 Vereinen teilnahmen. Die Initiative geht von Deutschlands Ex-Skistar Felix Neureuther und Servus TV aus. Das Bundesfinale steigt am 26. Juni. Zum Tiroler Landessieger kürten sich die „Sportfreunde Chiller“ vom Eishockeyclub Wattens (Bild unten).