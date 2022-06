Flucht aus Entzugsklinik: „Jackass"-Star Bam Margera ist verschwunden

Delrai Beach – Bam Margera wird offenbar vermisst und von der Polizei gesucht. Der ehemalige „Jackass"-Star sei aus einer Entzugsklinik in Florida geflohen, berichtet das US-Promi-Portal TMZ. Die Webseite beruft sich dabei auf einen Polizeibericht aus Delray Beach.

Demnach meldete der Manager der Klinik den TV-Star am Montag als vermisst. Zuvor habe Margera ihm gesagt, dass er mit der Einrichtung und ihren Dienstleistungen unzufrieden sei und sie verlassen wolle. Weiter soll Margera dem Manager gesagt haben, dass er sich in eine andere Entzugseinrichtung in der Nähe einweisen lassen wolle. Danach hat der 42-Jährige das Gelände angeblich verlassen.