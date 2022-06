Nach Flucht aus Entzugsklinik: „Jackass"-Star Bam Margera ist wieder aufgetaucht

Delrai Beach – Bam Margera ist nach der Flucht aus einer Entzugsklinik in Florida wieder aufgetaucht. Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtete, soll die Polizei den ehemalige „Jackass"-Star in einem nahegelegenen Hotel gefunden haben. Der 42-Jährige habe sich „freiwillig und widerstandslos" von Polizisten und einem Kriseninterventionsteam zurück in die Entzugsklinik bringen lassen